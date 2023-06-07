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Блокують виїзд та відбирають будинки. У Генштабі розповіли про дії окупантів у Херсонській області

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Середа 07 червня 2023 18:39
Блокують виїзд та відбирають будинки. У Генштабі розповіли про дії окупантів у Херсонській області Фото: росіяни блокують виїзд мешканців підтоплених міст у Херсонській області (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти заборонили евакуацію з одного з населених пунктів у Херсонській області, який підтопило через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що після підриву росіянами Каховської ГЕС, жителі селища Козачі Лагері, що опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної "влади" та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту.

"Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію", - повідомляють у Генштабі.

Водночас у місті Гола Пристань загарбники виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. Також зазначено, що на дахах цих будівель росіяни облаштовують вогневі позиції.

Підрив Каховської ГЕС

Вчора вночі росіяни підірвали Каховську ГЕС. Після цього вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, виник ризик затоплення для 80 населених пунктів.

Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.

Українські рятувальники евакуюють мешканців правого берега, влада також працює над евакуацією населення з лівого окупованого берега, адже росіяни залишили людей напризволяще.

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Херсонська область Генштаб ВСУ
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