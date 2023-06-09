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"Скіфське золото" повернуть Україні. Верховний суд Нідерландів поставив крапку у справі

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Амстердам, П'ятниця 09 червня 2023 12:50
"Скіфське золото" повернуть Україні. Верховний суд Нідерландів поставив крапку у справі Фото: Нідерланди повернуть "скіфське золото" Україні (encyclopediaofukraine com)
Автор: Наталія Юрченко

Верховний суд Нідерландів поставив крапку у справі про "скіфське золото". Мистецькі цінності передадуть Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

У Нідерландах після 9 років судової тяганини ухвалили остаточне рішення щодо "скіфського золота". Верховний суд підтвердив рішення, ухвалене Апеляційним судом Амстердама у жовтні 2021 року, і відхилив скаргу "кримських музеїв".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак привітав рішення нідерландського суду.

"Тріумф справедливості буде й в інших справах, які стосуються злочинів Росії. Ми повернемо все, що належить нашій нації", - зазначив він.

Справа про "скіфське золото"

Нагадаємо, що у 2013 році київський Музей історичних коштовностей України, а також чотири музеї у Криму сформували колекцію для виставки. До неї увійшли коштовності скіфів та інші експонати.

До січня 2014 року мистецькі цінності перебували у Німеччині, а на початку лютого 2014 року експонати перевезли в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі. Там була організована виставка.

У цей в Україні відбувалася Революція гідності, а згодом Росія підступно окупувала Крим. Після цього виникла дискусія, куди повертати експонати: до Києва чи кримських музеїв.

Міністерство культури України заочно вилучило експонати з захоплених росіянами музеїв і передало на зберігання до Національного музею історії України. Своєю чергою Міністерство закордонних справ звернулося до посольства Нідерландів з офіційною нотою та попросило повернути коштовності Україні.

У 2016 році суд у Нідерландах постановив повернути "скіфське золото" до України, але у січні 2017-го "кримські музеї" почали оскаржувати рішення.

Судова тяганина тривала протягом довгих років, але сьогодні Верховний суд Нідерландів поставив крапку у цій справі.

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