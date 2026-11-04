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Зеленський провів розмову з переговорниками Трампа перед зустріччю в Абу-Дабі

21:57 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, Стів Віткофф і Джаред Кушнер (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський провів розмову зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Основну увагу приділили підготовці до майбутніх переговорів в Абу-Дабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Під час розмови сторони обговорили підготовку до переговорів в Абу-Дабі, які заплановані на 10-11 листопада. Також увагу приділили консультаціям технічних команд України, США та Європи, які цими днями тривають у Брюсселі.

"Темп в перемовинах потрібен максимально інтенсивний, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Україна готова до необхідних кроків, наші пропозиції чіткі, і ми дали свої пропозиції Американській стороні", - зазначив президент.

Глава держави розповів, що обговорив з Віткоффом і Кушнером й ППО. Він підкреслив, що Україна потребує перехоплювачі для ЗРК Patriot для захисту від російських обстрілів.

Зеленський наголосив і на потребі подальшої праці по кожному з двосторонніх треків зі США, зокрема, по формату Drone Deals.

"Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку незалежності України, наших людей та дипломатичних зусиль. Миру немає альтернативи, і гарантії післявоєнної безпеки мають бути справді залізобетонними", - резюмував президент.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про необхідність обговорити гарантії безпеки під час майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Серед інших важливих питань він назвав припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, розблокування "зернового коридору", обмін військовополоненими та можливу зустріч лідерів країн.

Зазначимо, у Кремлі підтвердили, що РФ візьме участь у переговорах щодо України, запланованих на 10-11 листопада в Абу-Дабі.

Водночас Bloomberg писало, що країна-агресорка більше не вірить, що Трамп зможе змусити Україну підписати мирну угоду на умовах РФ. Через це Кремль планує посилити атаки та готується до затяжної війни.

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Володимир ЗеленськийДжаред КушнерСтів ВіткоффВійна в Україні