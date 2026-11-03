РФ більше не вірить у мирний план Трампа і готується посилити удари, - Bloomberg

У Кремлі більше не вірять, що президент США Дональд Трамп зможе змусити Україну підписати мирну угоду на російських умовах. Через це Москва планує посилити атаки та готується до затяжної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними обізнаних джерел видання, якщо за підсумками проміжних виборів позиції Трампа в США ослабнуть, це істотно вплине на хід війни.

Москва шукатиме шляхи для зняття американських санкцій, намагаючись переконати Трампа в можливості вести бізнес без чекання завершення війни в Україні. Водночас малоймовірно, що Трамп активніше підтримуватиме Київ та Європу в разі програшу Республіканської партії демократам на виборах до Конгресу.

"У нього може зменшитися простір для маневру, щоб змусити Зеленського укласти угоду, - а це, у свою чергу, може розв’язати руки Путіну для посилення атак на енергетичну інфраструктуру України", - зазначають джерела видання.

За словами співрозмовників Bloomberg, у Кремлі більше не впевнені у здатності Трампа нав'язати Україні умови РФ. Тож російський диктатор має намір збільшувати військовий тиск на Україну та її європейських союзників.

Переговори в Абу-Дабі та можлива зустріч у Китаї

Відновлення мирних переговорів за участю представників України, США та РФ заплановане на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Проте Путін досі не дає сигналів про готовність поступитися своїми жорсткими вимогами щодо українських територій.

Окрім цього, Путін та Трамп можуть зустрітися цього місяця в Китаї на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) під головуванням Сі Цзіньпіна. Це дасть російському диктатору нову можливість спробувати схилити американського лідера на свій бік.

Зустріч планується без участі України та європейських партнерів, але в Москві не очікують від неї значного прориву.

Рекордні військові витрати РФ та іранський чинник

Після того як серпнева зустріч Путіна та Трампа на Алясці у 2025 році закінчилася без результатів, Кремль заклав різке зростання оборонного бюджету. Військові видатки Росії на 2026 рік збільшили майже на 60 млрд доларів - до близько 200 млрд доларів.

Проєкт бюджету передбачає аналогічні витрати й на 2027 рік, що свідчить про повну відмову Москви від стримування військових видатків.

Водночас мирний процес в Абу-Дабі може зірватися через загострення на Близькому Сході, якщо Трамп реалізує погрози відновлення ударів по Ірану.

Наукова співробітниця лондонського аналітичного центру RUSI Емілі Ферріс попереджає, що Трамп може переключити увагу з України на Іран, якщо РФ наполягатиме на територіальних претензіях.

"Це може поставити під загрозу військову допомогу США Україні - на тій підставі, що ці кошти слід було б використовувати проти Ірану або для підтримки систем протиповітряної оборони Ізраїлю", - підкреслила експертка.