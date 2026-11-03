До Абу-Дабі їде Мединський, РФ підтвердила участь в тристоронніх переговорах
У Кремлі підтвердили участь Росії в переговорах щодо України, які мають відбутися в Абу-Дабі 10-11 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА Новости.
Про участь Москви у зустрічі повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, російські представники перебуватимуть в Абу-Дабі 10 та 11 листопада.
Хто очолить російську делегацію
Керівником переговорної групи знову буде помічник російського диктатора Володимир Мединський. Таким чином, Кремль залишив попереднього очільника делегації для участі в наступному раунді переговорів.
Інших подробиць щодо складу російської групи та порядку денного зустрічі Пєсков не повідомив.
Нагадуємо, 3 листопада спеціальний представник президента США Стів Віткофф підтвердив, що переговори України та Росії за посередництва Вашингтона відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада.
За його словами, зустріч пройде на робочому рівні. Сторони планують обговорити післявоєнні гарантії безпеки, деескалацію та гуманітарні питання.