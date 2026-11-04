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Зеленский провел разговор с переговорщиками Трампа перед встречей в Абу-Даби

21:57 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основное внимание было уделено подготовке к предстоящим переговорам в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

В ходе разговора стороны обсудили подготовку к переговорам в Абу-Даби, которые запланированы на 10-11 ноября. Также внимание уделили консультациям технических команд Украины, США и Европы, которые в эти дни продолжаются в Брюсселе.

"Темп в переговорах нужен максимально интенсивный, чтобы как можно быстрее закончить эту войну. Украина готова к необходимым шагам, наши предложения четкие, и мы дали свои предложения Американской стороне", - отметил президент.

Глава государства рассказал, что обсудил с Уиткоффом и Кушнером и ПВО. Он подчеркнул, что Украина нуждается в перехватчиках для ЗРК Patriot для защиты от российских обстрелов.

Зеленский отметил и необходимость дальнейшей работы по каждому из двусторонних треков из США, в частности, по формату Drone Deals.

"Украина благодарна Соединенным Штатам за поддержку независимости Украины, наших людей и дипломатических усилий. Миру нет альтернативы и гарантии послевоенной безопасности должны быть действительно железобетонными", - резюмировал президент.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, Владимир Зеленский заявил о необходимости обсудить гарантии безопасности во время предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

Среди других важных вопросов он назвал прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокировку "зернового коридора", обмен военнопленными и возможную встречу лидеров стран.

Отметим, в Кремле подтвердили, что РФ примет участие в переговорах по Украине , запланированных на 10-11 ноября в Абу-Даби.

В то же время, Bloomberg писало, что страна-агрессор больше не верит, что Трамп сможет заставить Украину подписать мирное соглашение на условиях РФ. Поэтому Кремль планирует усилить атаки и готовится к затяжной войне.

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