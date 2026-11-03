Гарантії безпеки і не тільки: Зеленський розкрив пріоритети мирних переговорів в Абу-Дабі

Україна має обговорити гарантії безпеки на майбутніх мирних перемовинах в Абу-Дабі. Також важливими є питання ударів по енергетиці, розблокування "зернового коридору", обміну військовополонених і зустрічі лідерів держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, передає Офіс президента.

Гарантії безпеки для України

Зеленський зазначив, що передусім американська сторона вже дала сигнали, що "хоче говорити про гарантії безпеки для України". Також обговорюватиметься Prosperity Package - пакет відновлення України.

"Вони також обговорюють із нашою командою питання, які ми хочемо порушити на зустрічі 10-11 листопада в Абу-Дабі. Для нас це пріоритетні речі", - каже президент.

Він назвав 4 пріоритети мирних переговорів, які, на його думку, для всіх нормальних людей також мають бути головними.

Перший - це енергетика, тобто припинення вогню та блокування ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі.

Другим пріоритетом Зеленський оголосив зерно, а отже розблокування Чорного моря, у якому зацікавлені Україна, Росія, інші країни Африки й Азії та партнери України.

"Третє. Йдеться про те, у якому форматі Україна може збільшити кількість обмінів. Бажано, щоб це був обмін усіх на всіх, але принаймні потрібно знайти спосіб зробити обміни та повернення людей додому інтенсивнішими", - зазначив президент.

Четвертим аспектом Зеленський назвав підготовку зустрічі на рівні лідерів у тристоронньому форматі, з обов’язковою присутністю Європи.

"Тут я погоджуюся з Фрідріхом (Мерцом - ред.): у нас однакове бачення. Не може бути стабільного і сталого миру, якщо Європа не буде залучена до переговорів у тому чи іншому форматі", - каже він.

Росія про гарантії безпеки

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що тристоронні переговори Росії-США-Україна відбудуться в Абу-Дабі (ОАЕ) 10-11 листопада.

З його слів, російську делегацію очолить помічник Путіна, голова Російського військово-історичного товариства (РВІО) Володимир Мединський.

"Будуть питання безпеки обговорюватися. Питання, пов'язані із гарантіями безпеки. Вони можуть бути лише взаємними", - заявив Пєсков у спілкуванні з журналістами, передає ТАСС.

Він наголосив, що представники Європи не братимуть участі у переговорах, оскільки цього не передбачає тристоронній формат.

"Рано чи пізно все одно, звичайно ж, оскільки мова піде про систему безпеки в Європі, про майбутню систему безпеки, що обов'язково буде невід'ємною частиною врегулювання, то розмова з європейцями буде потрібна. Зрозуміти б з ким", - сказав Пєсков.