Гарантії безпеки і не тільки: Зеленський розкрив пріоритети мирних переговорів в Абу-Дабі
Україна має обговорити гарантії безпеки на майбутніх мирних перемовинах в Абу-Дабі. Також важливими є питання ударів по енергетиці, розблокування "зернового коридору", обміну військовополонених і зустрічі лідерів держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, передає Офіс президента.
Гарантії безпеки для України
Зеленський зазначив, що передусім американська сторона вже дала сигнали, що "хоче говорити про гарантії безпеки для України". Також обговорюватиметься Prosperity Package - пакет відновлення України.
"Вони також обговорюють із нашою командою питання, які ми хочемо порушити на зустрічі 10-11 листопада в Абу-Дабі. Для нас це пріоритетні речі", - каже президент.
Він назвав 4 пріоритети мирних переговорів, які, на його думку, для всіх нормальних людей також мають бути головними.
Перший - це енергетика, тобто припинення вогню та блокування ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі.
Другим пріоритетом Зеленський оголосив зерно, а отже розблокування Чорного моря, у якому зацікавлені Україна, Росія, інші країни Африки й Азії та партнери України.
"Третє. Йдеться про те, у якому форматі Україна може збільшити кількість обмінів. Бажано, щоб це був обмін усіх на всіх, але принаймні потрібно знайти спосіб зробити обміни та повернення людей додому інтенсивнішими", - зазначив президент.
Четвертим аспектом Зеленський назвав підготовку зустрічі на рівні лідерів у тристоронньому форматі, з обов’язковою присутністю Європи.
"Тут я погоджуюся з Фрідріхом (Мерцом - ред.): у нас однакове бачення. Не може бути стабільного і сталого миру, якщо Європа не буде залучена до переговорів у тому чи іншому форматі", - каже він.
Росія про гарантії безпеки
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що тристоронні переговори Росії-США-Україна відбудуться в Абу-Дабі (ОАЕ) 10-11 листопада.
З його слів, російську делегацію очолить помічник Путіна, голова Російського військово-історичного товариства (РВІО) Володимир Мединський.
"Будуть питання безпеки обговорюватися. Питання, пов'язані із гарантіями безпеки. Вони можуть бути лише взаємними", - заявив Пєсков у спілкуванні з журналістами, передає ТАСС.
Він наголосив, що представники Європи не братимуть участі у переговорах, оскільки цього не передбачає тристоронній формат.
"Рано чи пізно все одно, звичайно ж, оскільки мова піде про систему безпеки в Європі, про майбутню систему безпеки, що обов'язково буде невід'ємною частиною врегулювання, то розмова з європейцями буде потрібна. Зрозуміти б з ким", - сказав Пєсков.
Раніше РБК-Україна писало, що відносини України та США залишаються непростими, каже Зеленський. Він закликав Вашингтон посилити тиск на Росію, наголосивши, що саме Москва є агресором у війні.
Крім того, у Кремлі підтвердили участь Росії в переговорах щодо України, які мають відбутися в Абу-Дабі 10-11 листопада.