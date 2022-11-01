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Ердоган зателефонував Путіну: перші подробиці розмови

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Вівторок 01 листопада 2022 16:34
Ердоган зателефонував Путіну: перші подробиці розмови Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та лідер РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

У вівторок, 1 листопада, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним. Темою розмови була "зернова угода".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Ердогана.

Під час розмови Ердоган заявив, що Туреччина продовжує вживати необхідних заходів з усіма сторонами для вирішення проблем, пов'язаних із виконанням "зернової угоди".

Крім того, турецький лідер знову згадав про переговори між Україною та РФ. За його словами, якщо сторони конструктивно вирішать "зернову кризу", то Туреччина продовжуватиме сприяти тому, щоб були зроблені кроки до мирних переговорів.

При цьому Ердоган висловив упевненість у тому, що питання щодо організації експорту українського продовольства будуть налагоджені.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Ердоган проведе переговори з президентами України та РФ Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Сторони обговорять "зернову угоду", яку намагається зірвати Москва.

Як відомо, РФ заявила, що "тимчасово призупинила свою участь у "зерновій угоді". Москва пояснила свій крок так званим "терактом" у Севастопольській бухті, оголосивши, що нібито метою атаки нібито стали кораблі Чорноморського флоту РФ, які залучені до забезпечення безпеки "зернового коридору".

Зеленський у свою чергу відповів, що Україна продовжує виконувати умови угоди, яку наша країна підписала з Організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною та закликав "заспокоїти Росію".

Тим часом Ердоган вважає, що Росія вагається та блокує роботу "зернового коридору", оскільки не отримала можливості експортувати своє зерно.

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Реджеп Тайіп Ердоган
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