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Зеленський провів перемовини з прем'єром Нідерландів: обговорили оборонну співпрацю

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Київ, Понеділок 28 листопада 2022 16:44
Зеленський провів перемовини з прем'єром Нідерландів: обговорили оборонну співпрацю Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Однією з тем обговорень була оборонна співпраця між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.

"Обговорили з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте стійку оборонну співпрацю. Радий був почути, що наступного року підтримка України тільки зростатиме", - розповів Зеленський.

Також президент зазначив, що він обговорив з Рютте українську "формулу миру" та перехід України до енергозберігаючих технологій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 4 листопада Нідерланди оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги. До нього увійшли танки.

Також ми писали, що парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсором тероризму, а її дії в Україні названі тероризмом.

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