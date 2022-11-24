Парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсором тероризму, а її дії в Україні названі тероризмом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Trouw .

Крім того, переважна більшість партій підтримує політику уряду щодо підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.

"Палата представників визнала Росію державою-спонсором тероризму через війну в Україні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання росіян.

Також повідомлялося, що політичні групи Європейського парламенту погодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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