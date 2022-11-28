Зеленский провел переговоры с премьером Нидерландов: обсудили оборонное сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте. Одной из тем обсуждений было оборонное сотрудничество между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
"Обсудили с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте устойчивое оборонное сотрудничество. Рад был услышать, что в следующем году поддержка Украины будет только расти", - рассказал Зеленский.
Также президент отметил, что он обсудил с Рютте украинскую "формулу мира" и переход Украины к энергосберегающим технологиям.
Напомним, ранее стало известно, что 4 ноября Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли танки.
Также мы писали, что парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия в Украине названы терроризмом.
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