ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський провів нараду щодо зруйнованого будинку у Дніпрі: що вирішили

Новость на русском →
Дніпро, Вівторок 17 січня 2023 18:52
Зеленський провів нараду щодо зруйнованого будинку у Дніпрі: що вирішили Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 17 січня, заслухав доповіді та провів нараду щодо будинку і місті Дніпро, куди влучила російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Володимира Зеленського.

За його словами, в зруйнованому будинку проживали близько 1700 людей. Окрім цього було пошкоджено 230 квартир, а повністю зруйновано - 72.

"Доручив максимально спростити й пришвидшити отримання допомоги постраждалими, щоб люди якомога швидше почали відбудовувати життя після цієї трагедії", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що вже розпочато слідчі дії для з’ясування всіх обставин трагедії. Президент пообіцяв, що буде встановлено особи всіх причетних до російського злочину проти мирних людей України.

"Ми обов’язково знайдемо всіх, хто спричинив цей терор. Кожного, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, буде знайдено й притягнуто до відповідальності", - підкреслив він.

Нагадаємо, що 14 січня під час чергової масованої атаки російські війська вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.

У Дніпрі 17 січня оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Володимир Зеленський Російська Федерація
NEWS
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ