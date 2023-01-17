Зеленський провів нараду щодо зруйнованого будинку у Дніпрі: що вирішили

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 17 січня, заслухав доповіді та провів нараду щодо будинку і місті Дніпро, куди влучила російська ракета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Володимира Зеленського.

За його словами, в зруйнованому будинку проживали близько 1700 людей. Окрім цього було пошкоджено 230 квартир, а повністю зруйновано - 72.

"Доручив максимально спростити й пришвидшити отримання допомоги постраждалими, щоб люди якомога швидше почали відбудовувати життя після цієї трагедії", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що вже розпочато слідчі дії для з’ясування всіх обставин трагедії. Президент пообіцяв, що буде встановлено особи всіх причетних до російського злочину проти мирних людей України.

"Ми обов’язково знайдемо всіх, хто спричинив цей терор. Кожного, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, буде знайдено й притягнуто до відповідальності", - підкреслив він.