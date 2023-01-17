Зеленский провел совещание по разрушенному дому в Днепре: что решили

Президент Владимир Зеленский во вторник, 17 января, заслушал доклады и провел совещание по поводу дома и города Днепр, куда попала российская ракета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Владимира Зеленского.

По его словам, в разрушенном доме проживало около 1700 человек. Кроме этого было повреждено 230 квартир, а полностью разрушено - 72.

"Поручил максимально упростить и ускорить получение помощи пострадавшим, чтобы люди как можно скорее начали отстраивать жизнь после этой трагедии", - сказал Зеленский.

Он отметил, что уже начаты следственные действия по выяснению всех обстоятельств трагедии. Президент пообещал, что будут установлены личности всех причастных к российскому преступлению против мирных людей Украины.

"Мы обязательно найдем всех, кто вызвал этот террор. Каждый, кто причастен к этому и другим ракетным ударам против Украины, будет найден и привлечен к ответственности", - подчеркнул он.