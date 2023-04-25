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Зеленський провів нараду щодо забезпечення темпів росту економіки та ВВП

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 25 квітня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо відновлення економіки нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Telegram.

"Активно працюємо над новою економічною стратегією України. Цей рік - рік початку нашого економічного зростання", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що країна крок за кроком відбудовує інфраструктуру, але важливо вже зараз починати думати і над відновленням економіки України. Під час наради були докладно розглянуті шляхи для забезпечення темпів росту економіки та ВВП, розвиток різних галузей економіки, пріоритетні стратегічні сектори та інвестиційні політики

"Україна обов'язково буде міцною, вільною, економічно успішною державою", - додав президент.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України продовжив дію тарифів на електроенергію для населення ще на місяць - до кінця травня.

Законопроект про пенсійну реформу передбачає обов'язкові внески до накопичувальної системи 3% від зарплати всіх українців. Але цього замало.

За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн. НБУ перерахує до державного бюджету найбільшу у своїй історії суму прибутку - 71,87 млрд грн.

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Володимир ЗеленськийЕкономіка України