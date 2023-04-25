НБУ перерахує до держбюджету найбільшу в історії суму прибутку

За підсумками 2022 року прибуток до розподілу Національного банку становив 91 млрд грн. НБУ перерахує до державного бюджету найбільшу у своїй історії суму прибутку - 71,87 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Решта прибутку до розподілу - 19,2 млрд грн - згідно буде спрямована на збільшення загальних резервів НБУ, які повинні становити 10% від середньорічного обсягу грошово-кредитних зобов’язань НБУ.

За даними прес-служби, Рада НБУ 24 квітня 2023 року затвердила консолідований звіт про управління та Консолідовану фінансову звітність НБУ.

За даними звіту, станом на 31 грудня 2022 року валюта балансу НБУ становила 1 958,6 млрд грн (у 2021 році - 1 376,9 млрд грн).

Основні складові активів НБУ станом на кінець 2022 року:

активи, які формують міжнародні резерви, найбільшу частку в яких складають:

цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 695,5 млрд грн;

кошти та депозити в іноземній валюті, обсяг яких - 241,5 млрд грн;

цінні папери України - 757 млрд грн;

кредити, надані банкам та іншим позичальниками - 40,8 млрд грн.

Основні зміни в активах НБУ у 2022 році зумовлені:

зменшенням на 8% обсягу міжнародних резервів - до 28,5 млрд доларів кінець 2022 року (з 30,9 млрд доларів - на кінець 2021 року);

збільшенням удвічі обсягу цінних паперів України в портфелі Національного банку. Це пов’язано з придбанням у березні-грудні 2022 року ОВДП загальною номінальною вартістю 400 млрд грн, що було необхідно для підтримки безперервності бюджетних видатків в умовах повномасштабної збройної агресії Росії;

зменшенням у 2,4 рази кредитного портфелю за рахунок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Зобов’язання НБУ станом на 31 грудня 2022 року становлять 1 630 млрд грн, що складає 83% валюти балансу (пасивів).

Основні зміни у зобов’язаннях Національного банку відбулися за статтями:

банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 14% до 715 млрд грн;

депозитні сертифікати, що емітовані НБУ, обсяг яких збільшився у 2 рази та становить 457,5 млрд грн.

Витрати НБУ, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати на утримання персоналу в 2022 році склали 6,7 млрд грн (у 2021 році - 5,8 млрд грн).

Нагадаємо, одразу після початку війни у лютому 202и року Національний банк України перерахував частину прибутку до розподілу за 2021 рік в сумі майже 19 млрд грн до державного бюджету України.