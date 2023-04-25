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Зеленский провел совещание по обеспечению темпов роста экономики и ВВП

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 25 апреля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по восстановлению экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Telegram.

"Активно работаем над новой экономической стратегией Украины. Этот год - год начала нашего экономического роста", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что страна шаг за шагом отстраивает инфраструктуру, но важно уже сейчас начинать думать и о восстановлении экономики Украины. В ходе совещания были подробно рассмотрены пути обеспечения темпов роста экономики и ВВП, развитие различных отраслей экономики, приоритетные стратегические сектора и инвестиционные политики.

"Украина обязательно будет крепким, свободным, экономически успешным государством", - добавил президент.

Напомним, что Кабинет министров Украины продлил действие тарифов на электроэнергию для населения еще на месяц - до конца мая.

Законопроект о пенсионной реформе предусматривает обязательные взносы в накопительную систему 3% от зарплаты всех украинцев. Но этого мало.

По итогам 2022 года прибыль от распределения Национального банка составила 91 млрд грн. НБУ перечислит в государственный бюджет самую большую в своей истории сумму прибыли - 71,87 млрд грн.

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