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Зеленський провів нараду щодо виробництва української зброї

Київ, Субота 10 лютого 2024 22:16
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Зеленський провів нараду щодо виробництва української зброї Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 10 лютого, нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

"Провів детальну й широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів - усього того, що ми вже виробляємо і що плануємо до виробництва. Дрони, снаряди для дронів, артилерія та боєприпаси, наша техніка", - розповів Зеленський у своєму зверненні.

Окремо, за словами президента, на нараді обговорили розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп.

"Головком, командувачі, урядовці. Чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів. Усе те, що заплановане на рік, буде виконано", - додав він.

Виробництво зброї в Україні

Як заявляв раніше Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь, а для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна, зокрема, вже виробляє власне далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію ракет "Нептун". А нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

За словами міністра з питань стратегічної промисловості Олександра Камишіна, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.

Крім того, днями за рішення Кабінету міністрів в Україні створили Промислово-оборонний комітет. До його роботи залучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.

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