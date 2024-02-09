В Україні створили Промислово-оборонний комітет: для чого він потрібен

В Україні створили Промислово-оборонний комітет. До його роботи залучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабінету міністрів.

"У питанні посилення нашого ОПК нам важливо налагодити системну роботу. У цьому напрямку сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України", - заявив він.

Очолювати комітет, за його словами, буде прем’єр-міністр України.

"До складу увійдуть також міністр стратегічних галузей, міністр оборони, віце-прем’єр-міністр з економіки, віце-прем’єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ", - заявив Шмигаль.

Премʼєр додав, що уряд хоче долучити до роботи комітету виробників зброї, незалежних експертів та фахівців.

"Наше завдання - вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі", - підкреслив він.

Виробництво зброї в Україні

Як відзначав раніше президент Володимир Зеленський, Україна повинна стати настільки сильною та ефективною, аби Росія знала що на кожен її удар буде відповідь. Для цього необхідно посилити виробництво вітчизняної зброї.

Україна вже виробляє далекобійне озброєння. Наприклад, спеціалістам вдалося розробити нову версію далекобійних ракет "Нептун". Зокрема нещодавно стало відомо про початок серійного виробництва дронів, які є своєрідним аналогом іранських "Шахедів".

Як розповідав голова Мінстратегпрому Олександр Камишін, Україна значно збільшила виробництво боєприпасів. Наприклад, мін у 42 рази, артснарядів майже в 3 рази.

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