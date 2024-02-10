Зеленский провел совещание по производству украинского оружия

Президент Владимир Зеленский провел сегодня, 10 февраля, совещание по украинскому производству оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.

"Провел детальное и широкое совещание по украинскому производству оружия и боеприпасов - всего того, что мы уже производим и что планируем к производству. Дроны, снаряды для дронов, артиллерия и боеприпасы, наша техника", - рассказал Зеленский в своем обращении.

Отдельно, по словам президента, на совещании обсудили развитие и обеспечение мобильных огневых групп.

"Главком, командующие, чиновники. Четкие задания по финансированию, ускорению контрактов. Все то, что запланировано на год, будет выполнено", - добавил он.

Производство оружия в Украине

Как заявлял ранее Зеленский, Украина должна стать столь сильной и эффективной, чтобы Россия знала, что на каждый ее удар будет ответ, а для этого необходимо усилить производство отечественного оружия.

Украина, в частности, уже производит собственное дальнобойное вооружение. К примеру, специалистам удалось разработать новую версию ракет "Нептун". А недавно стало известно о начале серийного производства дронов, являющихся своеобразным аналогом иранских "Шахедов".

По словам министра по стратегической промышленности Александра Камышина, Украина значительно увеличила производство боеприпасов. К примеру, мин в 42 раза, артснарядов почти в 3 раза.

Кроме того, на днях при решении Кабинета министров в Украине создали Промышленно-оборонный комитет. К его работе будут привлечены производители оружия, независимые эксперты и специалисты.

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