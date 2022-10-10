UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв’язку та енергопостачання

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання після масованого ракетного удару росіян по території України 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

"Ворог завдав шкоди нашій енергетичній інфраструктурі, але наразі робимо все необхідне, щоб оперативно відновити постачання електроенергії. Інфраструктура, що забезпечує мобільний зв’язок, не постраждала. Подекуди спостерігалися перебої через відсутність енергопостачання", - написав він.

Зеленський підкреслив важливість зменшення споживання електроенергії з 17:00 до 22:00. За його словами, це полегшить навантаження на енергосистему України та зменшить потребу у аварійних відключеннях.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни вдарили ракетами по об’єктах енергетичної інфраструктури в 11 областях України і у Києві. Більшість вдасться відновити вже сьогодні, частина запрацює завтра.

Яка ситуація в постраждалих внаслідок обстрілу областях України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України