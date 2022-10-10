Зеленський провів нараду щодо відновлення зв’язку та енергопостачання

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання після масованого ракетного удару росіян по території України 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram .

"Ворог завдав шкоди нашій енергетичній інфраструктурі, але наразі робимо все необхідне, щоб оперативно відновити постачання електроенергії. Інфраструктура, що забезпечує мобільний зв’язок, не постраждала. Подекуди спостерігалися перебої через відсутність енергопостачання", - написав він.

Зеленський підкреслив важливість зменшення споживання електроенергії з 17:00 до 22:00. За його словами, це полегшить навантаження на енергосистему України та зменшить потребу у аварійних відключеннях.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни вдарили ракетами по об’єктах енергетичної інфраструктури в 11 областях України і у Києві. Більшість вдасться відновити вже сьогодні, частина запрацює завтра.

Яка ситуація в постраждалих внаслідок обстрілу областях України - читайте у матеріалі РБК-Україна.