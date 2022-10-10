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Зеленский провел совещание по возобновлению связи и энергоснабжению

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Понедельник 10 октября 2022 17:24
Зеленский провел совещание по возобновлению связи и энергоснабжению Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по возобновлению связи и энергоснабжению после массированного ракетного удара россиян по территории Украины 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Враг нанес ущерб нашей энергетической инфраструктуре, но сейчас делаем все необходимое, чтобы оперативно возобновить поставки электроэнергии. Инфраструктура, обеспечивающая мобильную связь, не пострадала. Кое-где наблюдались перебои из-за отсутствия энергоснабжения", - написал он.

Зеленский подчеркнул важность уменьшения потребления электроэнергии с 17:00 до 22:00. По его словам, это облегчит нагрузку на энергосистему Украины и снизит потребность в аварийных отключениях.

Напомним, что сегодня россияне ударили ракетами по объектам энергетической инфраструктуры в 11 областях Украины и в Киеве. Большинство удастся восстановить сегодня, часть заработает завтра.

Какая ситуация в пострадавших в результате обстрела областях Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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