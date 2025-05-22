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Зеленський провів нараду, обговорили обмін "1000 на 1000": деталі

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000". Аналізуються списки, які подала російська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - заявив президент. 

За словами Зеленського, під час наради були доповіді щодо контактів із російською стороною. Він додав, що реалізацію обміну контролює голова Міністерства оборони України Рустем Умєров. Також залучені: 

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони; 

  • Служба безпеки України (СБУ); 
  • Служба зовнішньої розвідки (СЗР); 
  • Міністерство внутрішніх справ (МВС); 
  • уповноважений Верховної Ради України з прав людини; 
  • команда Офісу президента. 

"Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі", - відзначив Зеленський. 

Обмін у форматі "1000 на 1000"

16 травня на території Стамбулу пройшли перші за три роки прямі переговори України та Росії. Також у Туреччині перебував Зеленський, який очікував на візит російського диктатора Володимира Путіна, але зрештою останній проігнорував заклик до особистої зустрічі.

Делегацію України очолював Умєров, а Росії - помічник Путіна Володимир Мединський.

Під час діалогу Київ та Москви домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Як стверджують у Кремлі, обмін потребує часу, але всі максимально зацікавлені, щоб зробити це якомога швидше.

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