Переговори України та Росії у Стамбулі завершилися, - Sky News

Українські та російські чиновники завершили перші за три роки прямі переговори в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Інформацію про завершення переговорів між Україною і Росією підтвердило виданню неназване джерело в Міністерстві закордонних справ Туреччини.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, українські та російські чиновники сьогодні, 16 травня, зустрілися у Стамбулі. Про початок переговорів стало відомо близько 13:30 - ймовірно, переговори тривали близько 2 годин.

Поки що деталі обговорень невідомі. При цьому західні ЗМІ із посиланням на власні джерела пишуть, що Росія висувала Україні "нереалістичні" вимоги.

Президент України Володимир Зеленський спочатку пропонував переговори на найвищому рівні - він був готовий зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним. Але голова Кремля не захотів летіти до Стамбула та відправив делегацію, яку очолив його помічник Володимир Мединський.

Голова української держави наголошував, що на таких переговорах Україна хоче добитися припинення вогню з Росією на 30 днів. Це буде перший крок на шляху до миру.

Детальніше про переговори у Стамбулі - у матеріалі РБК-Україна.

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