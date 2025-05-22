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Зеленский провел совещание, обсудили обмен "1000 на 1000": детали

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский провел совещание по обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Анализируются списки, которые подала российская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Провел совещание по подготовке обмена. Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен", - заявил президент.

По словам Зеленского, во время совещания были доклады по контактам с российской стороной. Он добавил, что реализацию обмена контролирует глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. Также привлечены:

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны;

  • Служба безопасности Украины (СБУ);
  • Служба внешней разведки (СВР);
  • Министерство внутренних дел (МВД);
  • уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
  • команда Офиса президента.

"Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны. Это одна из ключевых задач Украины - вернуть всех наших людей из российской неволи", - отметил Зеленский.

 

Обмен в формате "1000 на 1000"

16 мая на территории Стамбула прошли первые за три года прямые переговоры Украины и России. Также в Турции находился Зеленский, который ожидал визита российского диктатора Владимира Путина, но в итоге последний проигнорировал призыв к личной встрече.

Делегацию Украины возглавлял Умеров, а России - помощник Путина Владимир Мединский.

Во время диалога Киев и Москвы договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000".

Как утверждают в Кремле, обмен требует времени, но все максимально заинтересованы, чтобы сделать это как можно скорее.

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Война в УкраинеВладимир Зеленский