Зеленський провів нараду, обговорили обмін "1000 на 1000": деталі

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000". Аналізуються списки, які подала російська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - заявив президент.

За словами Зеленського, під час наради були доповіді щодо контактів із російською стороною. Він додав, що реалізацію обміну контролює голова Міністерства оборони України Рустем Умєров. Також залучені:

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони;

Служба безпеки України (СБУ);

Служба зовнішньої розвідки (СЗР);

Міністерство внутрішніх справ (МВС);

уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

команда Офісу президента.

"Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі", - відзначив Зеленський.