Зеленський провів нараду, обговорили обмін "1000 на 1000": деталі
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими з Росією у форматі "1000 на 1000". Аналізуються списки, які подала російська сторона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.
"Провів нараду з підготовки обміну. Домовленість про звільнення 1000 наших людей з російського полону стала чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині. Працюємо, щоб цей результат був забезпечений", - заявив президент.
За словами Зеленського, під час наради були доповіді щодо контактів із російською стороною. Він додав, що реалізацію обміну контролює голова Міністерства оборони України Рустем Умєров. Також залучені:
Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони;
- Служба безпеки України (СБУ);
- Служба зовнішньої розвідки (СЗР);
- Міністерство внутрішніх справ (МВС);
- уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
- команда Офісу президента.
"Зʼясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України – повернути всіх наших людей із російської неволі", - відзначив Зеленський.
Обмін у форматі "1000 на 1000"
16 травня на території Стамбулу пройшли перші за три роки прямі переговори України та Росії. Також у Туреччині перебував Зеленський, який очікував на візит російського диктатора Володимира Путіна, але зрештою останній проігнорував заклик до особистої зустрічі.
Делегацію України очолював Умєров, а Росії - помічник Путіна Володимир Мединський.
Під час діалогу Київ та Москви домовилися про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".
Як стверджують у Кремлі, обмін потребує часу, але всі максимально зацікавлені, щоб зробити це якомога швидше.
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