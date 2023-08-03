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Зеленський провів нараду з главою МВС щодо безпекової ситуації в Україні

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами президента, він заслухав звіт щодо охорони й оборони атомних об’єктів, підготовки нацгвардійців, інших підрозділів МВС. А також забезпеченості боєприпасами та технікою.

Окрім цього, Клименко розповів президенту про ситуацію в регіонах, постраждалих від підриву Росією Каховської ГЕС та про роботу міністерства з ліквідації наслідків та із забезпечення людей усім необхідним.

"Поговорили про виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача, зокрема щодо перевірки укриттів, контролю за їх доступністю та придатністю. Міністр Клименко інформував про криміногенну ситуацію в країні, боротьбу із шахрайством й іншими порушеннями", - написав Зеленський.

Каховська ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що кілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю можуть бути втрачені, через затоплення та неможливість зрощування.

За даними НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.

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