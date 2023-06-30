Прямі збитки від підриву Каховської ГЕС сягають 2 млрд доларів, - дослідження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки .

За даними прес-служби, перший аналіз KSE Institute, аналітичного підрозділу Київської школи економіки, проведений у співпраці з Офісом президента України, Мінекономіки та Мінінфраструктури.

Відповідно до аналізу KSE Institute, збитки через трагедію на Каховській ГЕС охоплюють:

Житлове господарство: 950 млн доларів збитків. Попередньо у зону підтоплення потрапити близько 20-30 тис. будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області.

Енергетика: 624 млн доларів збитків. Зруйновано Каховську гідроелектростанцію, яка не підлягає відновленню, збитки від якої в загальних збитках сектору сягають 586 млн доларів. Потреби на побудову нової ГЕС складуть близько 1 млрд доларів.

Транспортна інфраструктура: 311 млн доларів збитків. Від повені постраждали понад 290 км доріг.

Промисловість: 105 млн доларів збитків. Затоплено 28 великих промислових об'єктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра.

Сільське господарство: 25 млн доларів збитків.

Довкілля та екологія: 1,5 млрд доларів втрат. 150 тонн нафти витекло під час вибуху дамби. Рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий норми.

Підрив греблі Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що кілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю можуть бути втрачені, через затоплення та неможливість зрощування.

За даними НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.