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Зеленский провел совещание с главой МВД по ситуации в безопасности в Украине

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам президента, он заслушал отчет по охране и обороне атомных объектов, подготовке нацгвардейцев, других подразделений МВД. А также обеспеченность боеприпасами и техникой.

Кроме того, Клименко рассказал президенту о ситуации в регионах, пострадавших от подрыва Россией Каховской ГЭС и о работе министерства по ликвидации последствий и обеспечению людей всем необходимым.

"Поговорили о выполнении решений Ставки верховного главнокомандующего, в частности, по проверке укрытий, контролю за их доступностью и пригодностью. Министр Клименко информировал о криминогенной ситуации в стране, борьбе с мошенничеством и другими нарушениями", - написал Зеленский.

Каховская ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности сращивания.

По данным НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад винфляцию на уровне около 0,3 в. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей.

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