Ціни на продукти зростуть: НБУ дав першу оцінку впливу підриву Каховської ГЕС

Національний банк України дав першу оцінку того, як підрив російськими окупантами Каховської ГЕС вплине на ціни в України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Андрія Пишного на брифінгу, який транслювався на Youtube .

"Цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів", - сказав він.

Як зазначив Пишний, "довгострокові руйнівні ефекти від підриву Каховської ГЕС є безпрецедентно масштабними, проте повністю оцінити їх можна буде лише з часом".

Постраждають овочі

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що під ризиком перебувають близько від 10 до 14% загального врожаю овочів через затоплення та осушення ґрунтів у Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

"Проте нами втрати врожаю овочів оцінюються дещо менше у 5%, оскільки частка підтоплених площ на підконтрольних територіях порівняно невелика, хоча, зрозуміло, що може знизитися врожайність", - сказав Ніколайчук.

Він сказав, що внаслідок осушення на контрольованій території України в зоні ризику перебувають 20% баклажанів. "Також під загрозою показники врожаю таких овочів: огірки, кавуни, помідори, перець. Щодо моркви, там відсоток нижче", - сказав він.

Ціни в Україні

Голова НБУ наголосив, що у травні інфляція сповільнилася до 15,3% у річному вимірі. Крім ефекту бази порівняння, цьому сприяла достатня пропозиція продовольства та пального, зміцнення готівкового курсу гривні, а також поліпшення інфляційних та курсових очікувань.

Водночас попри сповільнення загальної інфляції, фундаментальний інфляційний тиск залишається доволі високим. НБУ очікує, що зниження інфляції триватиме надалі завдяки налагодженню логістики, зниженню цін на світових товарних ринках і послідовній монетарній політиці, сказав він.

"Проте, цей процес вже буде не таким стрімким, як у попередні місяці", - зазначив Пишний.

По-перше, поступово вичерпуватиметься ефект бази порівняння, який сприяв відчутному зниженню інфляції в першому півріччі. По-друге, на ціновій динаміці позначаться підвищення окремих тарифів на житлово-комунальні послуги та анонсоване повернення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального, повідомив голова НБУ.

Дамба Каховської ГЕС та врожай в Україні

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що кілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю можуть бути втрачені, через затоплення та неможливість зрощування.

Міністр Микола Сольський повідомив, що проблема зрошення стане найбільшою у сільському господарстві на півдні України після підриву дамби ГЕС, оскільки Каховський канал постачав водою понад півмільйона гектарів земель.