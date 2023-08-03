ua en ru
Пт, 04 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський провів нараду з главою МВС щодо безпекової ситуації в Україні

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Четвер 03 серпня 2023 18:06
Зеленський провів нараду з главою МВС щодо безпекової ситуації в Україні Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами президента, він заслухав звіт щодо охорони й оборони атомних об’єктів, підготовки нацгвардійців, інших підрозділів МВС. А також забезпеченості боєприпасами та технікою.

Окрім цього, Клименко розповів президенту про ситуацію в регіонах, постраждалих від підриву Росією Каховської ГЕС та про роботу міністерства з ліквідації наслідків та із забезпечення людей усім необхідним.

"Поговорили про виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача, зокрема щодо перевірки укриттів, контролю за їх доступністю та придатністю. Міністр Клименко інформував про криміногенну ситуацію в країні, боротьбу із шахрайством й іншими порушеннями", - написав Зеленський.

Каховська ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що кілька мільйонів тонн цьогорічного врожаю можуть бути втрачені, через затоплення та неможливість зрощування.

За даними НБУ, цей теракт зумовить додатковий внесок до цьогорічної інфляції на рівні близько 0,3 в. п. через ускладнення роботи низки підприємств та часткову втрату врожаю, передусім овочів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Міністерство внутрішніх справ України Війна Росії проти України
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 4 серпня
Ситуація на фронті сьогодні 4 серпня
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи