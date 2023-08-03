ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский провел совещание с главой МВД по ситуации в безопасности в Украине

Новина українською →
Четверг 03 августа 2023 18:06
Зеленский провел совещание с главой МВД по ситуации в безопасности в Украине Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам президента, он заслушал отчет по охране и обороне атомных объектов, подготовке нацгвардейцев, других подразделений МВД. А также обеспеченность боеприпасами и техникой.

Кроме того, Клименко рассказал президенту о ситуации в регионах, пострадавших от подрыва Россией Каховской ГЭС и о работе министерства по ликвидации последствий и обеспечению людей всем необходимым.

"Поговорили о выполнении решений Ставки верховного главнокомандующего, в частности, по проверке укрытий, контролю за их доступностью и пригодностью. Министр Клименко информировал о криминогенной ситуации в стране, борьбе с мошенничеством и другими нарушениями", - написал Зеленский.

Каховская ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности сращивания.

По данным НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад винфляцию на уровне около 0,3 в. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Министерство внутренних дел Украины Война России против Украины
NEWS
На километры каждую неделю: ВСУ продвигаются на флангах у Бахмута
На километры каждую неделю: ВСУ продвигаются на флангах у Бахмута
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена