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Зеленський провів нараду з главою МВС: розглянули два важливі питання

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Україна, Четвер 22 червня 2023 19:18
Зеленський провів нараду з главою МВС: розглянули два важливі питання Фото: президент України Володимир Зеленський та глава МВС Ігор Клименко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Обговорили ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС та підготовку нової доктрини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Однією з головних тем була ліквідація наслідків російського теракту на ГЕС. Зокрема, забезпечення людей питною водою, фіксація збитків та тематика гуманітарного розмінування.

"Багато різних деталей, МВС працює системно. Пріоритет - якнайшвидше забезпечити всі умови для нормального життя", - зазначив Зеленський.

Також президент з главою МВС обговорили підготовку нової доктрини України та безпековий компонент.

"Це більш стратегічні питання. Те, що стосується нової політики та нових стандартів безпеки. Дуже ґрунтовні пропозиції. Вдячний усім, хто залучений до цієї роботи", - додав глава держави.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода з Каховського водосховища затопила десятки населених пунктів у Херсонській і Миколаївській областях.

У зв'язку з цим уряд України вирішив створити комісію в Херсонській області, яка займатиметься обстеженням пошкоджених будівель та споруд у результаті повені після підриву греблі Каховської ГЕС.

До того ж у Херсонській області виявили холерну та кишкову палички, там заборонили купатися та ловити рибу.

Загальні екологічні збитки, які виникли внаслідок руйнації Каховської гідроелектростанції, оцінюються на суму 1,5 млрд доларів.

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