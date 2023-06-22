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Збитки для екології через підрив Каховської ГЕС становлять 1,5 млрд доларів, - Шмигаль

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Четвер 22 червня 2023 05:48
Збитки для екології через підрив Каховської ГЕС становлять 1,5 млрд доларів, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Загальні екологічні збитки, які виникли внаслідок руйнації Каховської гідроелектростанції, оцінюються на суму 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на Конференції з відбудови України у Лондоні.

Сума завданих екологічних збитків включає в себе попередні оцінки шкоди, яка була нанесена сільському господарству, інфраструктурі, житлу та витрати на відновлення самої станції.

Очільник українського уряд зазначив, що загальна вартість відновлення України, оцінена Світовим банком у $411 млрд, зростатиме після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Наслідки підтриву Каховської ГЕС

Російські війська, 6 червня, підірвали Каховську ГЕС. Теракт спричинив масштабну екологічну катастрофу. Дії росіян призвели до масового мору риби та знищення рідкісних видів тварин. За підрахунками Кабінеті міністрів, окупанти завдали довкіллю збитків на 55 млрд гривень.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков вважає, що "Національний природний парк "Нижньодніпровський" та "Кам'янка Січ" можуть зникнути назавжди.

Також, через зниження рівня води в південних областях України внаслідок підриву ГЕС може збільшитися собівартість вирощування овочів.

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Денис Шмигаль
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