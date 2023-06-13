Підрив ГЕС. У Херсонській області створять комісії для обстеження пошкоджених будівель

У Херсонській області створять комісії для обстеження пошкоджених будівель та споруд внаслідок повені після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Уряд України вже виділив майже 2,5 млрд грн, аби забезпечити південь нашої країни водою", - сказав Шмигаль.

За його словами, "починаємо будівництво нових магістральних водогонів, проводимо оцінку збитків та формуємо список постраждалих громад, забезпечуємо підвезення питної води, готуємо рішення про виплати та компенсації постраждалим українцям".

"Для цього сьогодні приймаємо розпорядження щодо необхідності з боку місцевої влади Херсонщини організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд", - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що у підтоплених районах мають працювати спеціальні комісії та достатньо людей, щоб швидко обстежити руйнування. Також мають бути проведені розрахунки щодо відповідних обсягів компенсацій, аби відновити пошкоджене житло українців.

Підрив Каховської ГЕС та ситуація у Херсонській області

Росія в ніч на 6 червня підірвали заздалегідь заміновану дамбу Каховської ГЕС. Через це було затоплено десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

В Херсонській області поступово знижується рівень води, що дозволить рятувальникам перевірити затоплені райони.

Жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.