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Зеленский провел совещание с главой МВД: рассмотрели два важных вопроса

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Украина, Четверг 22 июня 2023 19:18
Зеленский провел совещание с главой МВД: рассмотрели два важных вопроса Фото: президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром внутренних дел Игорем Клименко. Обсудили ликвидацию последствий подрыва Каховской ГЭС и подготовку новой доктрины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Одной из основных тем была ликвидация последствий российского теракта на ГЭС. В частности, обеспечение питьевой водой, фиксация ущерба и тематика гуманитарного разминирования.

"Много разных деталей, МВД работает системно. Приоритет - как можно быстрее обеспечить все условия для нормальной жизни", - отметил Зеленский.

Также президент с главой МВД обсудили подготовку новой доктрины Украины и компонент безопасности.

"Это более стратегические вопросы. То, что касается новой политики и новых стандартов безопасности. Очень основательные предложения. Благодарен всем, кто вовлечен в эту работу", - добавил глава государства.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В связи с этим правительство Украины решило создать комиссию в Херсонской области, которая будет заниматься обследованием поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва плотины Каховской ГЭС.

К тому же в Херсонской области обнаружили холерную и кишечную палочки, там запретили купаться и ловить рыбу.

Общий экологический ущерб, возникший вследствие разрушения Каховской гидроэлектростанции, оценивается в сумму 1,5 млрд долларов.

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Владимир Зеленский Министерство внутренних дел Украины
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