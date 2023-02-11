Зеленський провів наради із сектором оборони та правоохоронцями: подробиці

У суботу, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський провів кілька нарад із представниками сектору оборони та правоохоронних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву , яка опублікована у Facebook.

"Тематика, можна сказати, спільна для цих нарад. Це посилення державних інституцій України й захист інституцій від будь-яких спроб (ззовні чи зсередини) зменшити їх дієздатність та ефективність", - йдеться у заяві.

Зеленський пояснив, що це стосується різних напрямів: і кадрової політики, і взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури.

Також, за його словами, СБУ, ДБР та прокуратура мають результати у захисті нашої держави від тих, хто працював на Росію.