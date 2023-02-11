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Зеленский провел совещания с представителями сектора обороны и правоохранителями: подробности

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 17:58
Зеленский провел совещания с представителями сектора обороны и правоохранителями: подробности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, опубликованное в Facebook.

"Тематика, можно сказать, общая для этих совещаний. Это усиление государственных институций Украины и защита институций от любых попыток (снаружи или изнутри) уменьшить их дееспособность и эффективность", - говорится в заявлении.

Зеленский объяснил, что это касается разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры.

Также, по его словам, у СБУ, ГБР и прокуратуры есть результаты в защите нашего государства от тех, кто работал на Россию.

Напомним, что вчера Кабинет министров Украины уволил всех заместителей главы МВД.

Кроме того, 8 февраля Кабмин уволил первого заместителя Министра здравоохранения Украины.

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