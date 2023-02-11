Зеленский провел совещания с представителями сектора обороны и правоохранителями: подробности

В субботу 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел несколько совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление , опубликованное в Facebook.

"Тематика, можно сказать, общая для этих совещаний. Это усиление государственных институций Украины и защита институций от любых попыток (снаружи или изнутри) уменьшить их дееспособность и эффективность", - говорится в заявлении.

Зеленский объяснил, что это касается разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и чистоты того, как работают государственные структуры.

Также, по его словам, у СБУ, ГБР и прокуратуры есть результаты в защите нашего государства от тех, кто работал на Россию.