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Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 17:57
Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС Фото: Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС (prom.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні,10 лютого, Кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення низки чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Сьогодні рішенням Кабміну було звільнено всіх заступників міністра внутрішніх справ України. А саме:

  • Мері Акопян;
  • Ігоря Бондаренка;
  • Сергія Гончарова;
  • Богдана Драп’ятого;
  • Катерину Павліченко.

Крім того, Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра економіки України - Дениса Кудіна та заступника голови державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Ольгу Рабійчук.

Нагадаємо, сьогодні заступники голови Міністерства внутрішніх справ України написали заяви про відставку.

Крім того, 8 лютого Кабмін звільнив першого заступника Міністра охорони здоров’я України.

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