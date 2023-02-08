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Кабмін звільнив першого замглави МОЗ

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Україна, Середа 08 лютого 2023 17:23
Кабмін звільнив першого замглави МОЗ Фото: Кабмін звільнив першого замглави МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабінет Міністрів України у середу, 8 лютого, прийняв рішення про звільнення двух чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За його даними з посади першого заступника Міністра охорони здоров’я України Комаріду Олександра Олеговича. Він займав цю посаду з червня 2021 року. А до того був генеральним директором Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.

Окрім цього сьогодні було звільнено Кашталян Тетяну Миколаївну з посади заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Як повідомлялося, на цьому ж засіданні сьогодні Кабінет міністрів погодив звільнення глав ОВА. Йдеться про керівників п'яти областей - Дніпропетровської, Київської, Сумської, Херсонської та Запорізької.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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