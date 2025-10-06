Зеленський провів "енергетичну" Ставку: обговорили захист енергооб’єктів і посилення ППО

За його словами, на Ставці обговорили захист енергетичних об'єктів.

"По ситуації в містах від Славутича до Запоріжжя, також Чернігівщина, Сумщина, Харків, Харківська область, Донеччина, Дніпровщина, також Полтавщина, Запорізька область, Центральна Україна, західні наші області, регіони Півдня. Окремо – виклики по Миколаєву та Одесі", - розповів Зеленський.

Окремо були доповіді щодо розгортання ППО, зокрема, додаткових спроможностей. Також відбулась детальна розмова по захисту самих енергооб’єктів, конкретних громад.

"Додатково ще потрібні ресурси, щоб була належна відповідь на кожну проблему. Ми вирішили ці питання та заповнили всі запити керівників передусім Чернігівської, Сумської, Харківської та Донецької областей – запити по фінансах, по допомозі", - заявив Зеленський.

Обстріли енергетики

Протягом останнього тижня Російська Федерація націлилась на енергетичну інфраструктуру України. Під ударом ворога опинились Чернігівська, Сумська, Запорізька області та інші регіони. Найскладнішою ситуація була на Сумщині та Чернігівщині.

Зокрема, у Чернігівській області запроваджено жорсткі графіки відключення світла, а у самому Чернігів навіть був блекаут.

Також під час удару РФ по Славутичу було знеструмлено Чорнобильську атомну станцію. Зокрема відключився Новий безпечний конфайнмент (НБО), який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російський удар по енергетичному об'єкту в Славутичі був цілеспрямованим. Через цей теракт понад три години на ЧАЕС був блекаут.