Все на выход: депутаты готовятся к роспуску Рады после инаугурации Зеленского

Андрей Парубий назвал развал коалиции "печальной новостью" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Инаугурация избранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник 20 мая через месяц после его победы во втором туре выборов.

За три дня до вступления в должность нового главы государства в парламенте объявили об отсутствии коалиции. В пятницу "Народный фронт" – вторая по численности фракция, заявил о выходе из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства.

У фракций и групп есть 30 дней – до 16 июня. Дальше президент должен был бы распустить парламент и назначить досрочные выборы. Но, поскольку Раду нельзя распускать меньше чем за полгода до завершения ее полномочий, эта опция новому президенту Зеленскому станет теоретически недоступной. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Разные трактовки

Идею с выходом из коалиции в "Народном фронте" начали рассматривать примерно неделю назад. "Фронтовики" получили сигнал от команды Порошенко о том, что там не собираются препятствовать возможным досрочным выборам и даже считают это весьма неплохим сценарием, говорит собеседник РБК-Украина в НФ. Главным инициатором этого шага со стороны "Фронта" был Арсений Яценюк, уточнил источник.

"Окончательное решение о выходе из коалиции было утверждено сегодня (17 мая, — ред.) утром на фракции. Но еще вчера утром было понимание того, что такое заявление сегодня будет. Именно поэтому вчера Тетерук (глава фракции НФ Андрей Тетерук, - ред.) и отозвал свое постановление об инаугурации 28 мая", — объяснил собеседник. Именно эту дату в парламенте долго обсуждали в качестве наиболее вероятного дня инаугурации. Депутаты посчитали, что после нее Зеленский уже не сможет распустить Раду, поскольку это бы противоречило Конституции.

Впрочем, и без выхода "Народного фронта" из коалиции основания для роспуска были достаточно сомнительными, но таким образом в партии решили "максимально перестраховаться", признает один из "фронтовиков".

В случае появления указа о роспуске парламента (а в кулуарах говорят, что Зеленский может объявить об этом даже в своей инаугурационной речи 20 мая), сразу встанет вопрос юридической "чистоты" такого акта.

Но этих проблем можно было бы избежать, если бы в 2010 году из регламента ВР не убрали бы все нормы, касающиеся создания, формата работы и распада коалиции.

"У нас есть момент создания коалиции. Но нет такого понятия, как распад коалиции. По сегодня коалиция состояла из двух фракций, во фракциях было более 226 депутатов. Теперь есть юридический факт — сегодня официально Парубий (спикер Рады Андрей Парубий – ред.) огласил о выходе "Народного фронта" и о том, что коалиции нет. И с этим ничего не поделаешь. Есть тридцать дней на создание коалиции, по истечении которых у президента уже не будет возможности провести роспуск", — сказал РБК-Украина депутат от НФ Георгий Логвинский.

Таким образом, по его словам, указ о роспуске ВР будет незаконным. Если Зеленский все же пойдет на это, то появятся основания обжаловать указ в Высшем административном суде (ВАС). Впрочем, Логвинский уточнил, что это не остановит процесс выборов, поскольку ВАС попросту вовремя не рассмотрит иск.

Совершенно другую правовую трактовку происходящего имеет глава Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павел Вовк, ранее заявлявший, что Зеленский сможет распустить Раду до 14 июня. От этой даты, по подсчетам Вовка, до истечения срока полномочий действующей Рады останется полгода. А, согласно Конституции, ее тогда уже нельзя будет распускать. 13 апреля ОАСК потребовал от парламента предоставить поименный список членов коалиции.

"Исключительно президент Украины в своем указе может установить, как долго в Верховной раде действительно отсутствует коалиция депутатских фракций, и какие последствия это будет иметь. Принятию такого указа не должны предшествовать решения судов или других органов, которые устанавливали бы наличие таких обстоятельств", - сказал Вовк в комментарии "Судебно-юридической газете" еще 7 мая.

Если в НФ твердо уверены, что коалиция существовала до сегодняшнего дня, то в других фракциях не столь категоричны. "Де-факто коалиции не было, было ситуативное большинство, де-юре – это вопрос к юристам и судьям. Здесь у нового президента есть окно возможностей: распускать или не распускать. "Батькивщина" абсолютно готова и к выборам через два месяца, и к выборам в октябре. Но перед этим крайне необходимо изменить законодательство, ликвидировать мажоритарку и вернуться к чисто пропорциональной системе, внеся в нее хотя бы отдельные элементы открытости", - сказал РБК-Украина депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин.

Во фракции БПП также признают, что возможность распустить Раду у Зеленского сохраняется. ""Народный фронт" имел полное право выйти из этой коалиции. Что это значит? Это значит 30-дневный отсчет, в соответствии с законодательством, на создание новой коалиции. Означает ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да, это означает", - сказала представитель действующего президента в Раде Ирина Луценко. В то же время она подчеркнула, что до выхода НФ коалиция существовала, а заявления о ее отсутствии – "лишь инсинуации".

Другие правила

Нежелание НФ идти на досрочные выборы через два месяца вполне логично ввиду нынешнего низкого рейтинга партии. Но, если выборы пройдут в срок - в конце октября, то к этому времени в "Народном фронте" могут выработать стратегию, как партии или отдельным ее представителям попасть в парламент, объясняет собеседник в НФ.

Во-первых, Арсений Яценюк ведет переговоры о совместном походе на парламентские выборы с Владимиром Гройсманом, о чем уже ранее писало РБК-Украина. Но пока эти переговоры успехом не увенчались. По многим вопросам бывший и нынешний премьеры до сих пор не могут прийти к консенсусу, говорят источники в окружении обоих политиков. Речь идет как о финансировании кампании, так и о составе общей команды.

"Яценюк хочет брать своих депутатов, а Гройсман выступает против и настаивает, чтобы тот по своей квоте предлагал новые лица. Арсений бросать своих депутатов не хочет", — говорит один из собеседников в БПП, знакомый с ходом переговоров.

РБК-Украина уже писало о том, что в депутатском корпусе участились разговоры о возможном изменении избирательной системы в пользу пропорциональных закрытых списков с трехпроцентным проходным барьером. Партийным блокам также могут разрешить участвовать в выборах. Эта идея нашла поддержку у части "Народного фронта", отмечает собеседник в НФ.

Снижение избирательного барьера с нынешних пяти до трех процентов повышает шансы "фронтовиков" на прохождение в парламент. Впрочем, если выборы будут досрочными, то вряд ли к этому моменту Рада успеет изменить избирательное законодательство.

"Но, если будет реальная договоренность о новых правилах выборов, то все решается моментально. Собрались, проголосовали в первом чтении и в целом, президент подписал, и всё", - сказал изданию один из депутатов от НФ. При этом изменения можно будет вносить даже после начала избирательного процесса, добавил он.

"ЦИК был бы только рад, если бы отменили мажоритарку, им было бы гораздо легче. Пока не проведены запущены какие-то необратимые процедуры в рамках избирательного процесса, Рада может корректировать правила", - сказал собеседник издания.

Хлипкая коалиция

Депутаты окончательно не сбрасывают со счетов еще один сценарий – формирование коалиции еще в нынешнем созыве парламента. К этому коллег призвал глава фракции НФ Тетерук.

"Ранее единственной причиной выхода из коалиции была личная позиция депутатов против президента Петра Порошенко. Теперь Порошенко передает свои полномочия Зеленскому, и я не вижу оснований для того, чтобы депутаты, покинувшие коалицию, не вернулись в нее", - заявил нардеп. О возможности участия БПП в новой коалиции заявила и Ирина Луценко, в случае, если курс такой коалиции "будет совпадать с курсом, которого придерживался Блок Петра Порошенко".

Идею о создании новой коалиции активно продвигают и в "Батькищине". В понедельник, 13 мая, на заседании согласительного совета ВР Юлия Тимошенко заявила, что главной целью является "создание новой коалиции и нового состава правительства с абсолютно новой стратегией и тактикой развития страны".

"Есть разные варианты. Если мы пойдем на выборы сейчас – "Батькищина" получит результат, примерно как на президентских. Если осенью – то есть шанс набрать больше, в том числе за счет того, что будет отпадать электорат Зеленского. Наконец, можно создать технические временные коалицию и правительство до очередных выборов, Тимошенко вполне могла бы претендовать при этом на какие-то должности", - сказал РБК-Украина один из депутатов от "Батькивщины".

При этом источник издания в НФ говорит, что новое большинство, если оно все же появится, в любом случае будет пропрезидентским, а не оппозиционным к Зеленскому. Но в целом этот вариант выглядит малореалистичным. БПП вряд ли пойдет в "зеленую" коалицию, а с "Оппозиционным блоком" другие фракции не намерены заключать официальный союз. Такая коалиция чисто арифметически возможна лишь в случае раскола фракции БПП и массовых миграций ее депутатов и внефракционных. Тем более, фракция "Самопомочи" уже заявила, что ни в какие коалиции в этом созыве вступать не собирается.

И к тому же стоит помнить, что единственная конституционная и действующая норма, регулирующая жизнь коалиции, гласит о том, что ее формируют фракции. А новые фракции в действующей Раде по закону создавать нельзя – их формирование происходит после выборов. Это значит, что формирование полноценной коалиции "под Зеленского" в текущей Верховной раде малореально. Скорее речь может идти о создании ситуативного большинства, например, под кадровые решения.

Политическая воля

Тем временем, в команде Зеленского отмечают, что окончательного решения по поводу роспуска Верховной рады пока нет. А выход "Народного фронта" и заявление о развале коалиции глобально не повлияют на планы Зеленского по поводу дальнейшей судьбы парламента, сказал РБК-Украина советник новоизбранного президента Дмитрий Разумков.

"В понимании украинского общества коалиции не было как 15 мая, так и 17 мая ее нет. Она перестала существовать в понимании людей после того, как там стало меньше 226 народных депутатов, то есть отсутствует большинство. Исходя из этого, наверное, нельзя выйти из того, что уже перестало существовать", — сказал Разумков.

"Нарушать закон Зеленский не будет. А если мы говорим о том, есть ли предпосылки к роспуску Рады — да, наверное, есть, потому что нет коалиции. Будет ли это реализовывать президент? Думаю, что президент на этот вопрос ответит", — добавил он.

Другие источники РБК-Украина в команде Зеленского также говорят, что он уверенно склоняется к необходимости роспуска Рады, но окончательное решение не принято. "Зеленский просто вынужден идти на роспуск парламента, потому что этого требует народ, иначе его не поймут. Уровень доверия к Раде у людей – два процента", - говорит собеседник издания и добавляет, что штабные юристы уже наработали несколько вариантов обоснованного роспуска парламента. При этом шансы на роспуск Рады возросли в начале этой недели, когда стало понятно, что "Блок Петра Порошенко" на самом деле вполне настроен на досрочные выборы, говорят у Зеленского.

Собеседник настаивает, что недавнее возвращение в Украину олигарха Игоря Коломойского не повлияет на решения будущего президента. "Зеленский очень твердо держит все рычаги управления в своих руках, кому-то командовать собой он не позволит", - уверяет источник.

Информированный о происходящем в команде Зеленского депутат рассказал РБК-Украина, что подобное положение дел якобы весьма беспокоит многих в окружении избранного президента: "Он полностью себе на уме, занимается самоуправством, люди вокруг в шоке". Но в штабе Зеленского это отрицают. "По крайней мере, наша часть команды абсолютно спокойна. Может, кто-то другой и нервничает, кто рассчитывал влиять и управлять, а не получается", - говорит собеседник.

Он уверяет, что к досрочным выборам в партии "Слуга народа" готовы, кандидатов в партийный список и на мажоритарку там точно найдут. "Провести собеседования и отбор людей – не проблема, у нас одних волонтеров триста тысяч, есть из кого выбирать. Но если бы было чуть больше времени, к осени, например, то, конечно, отбор можно было бы провести тщательнее, чтобы уж точно не ошибиться", - рассказали РБК-Украина у Зеленского.

Примечательно, что конкурсный отбор там планируют проводить не только в отношении кандидатов в депутаты, но и к главам областей, которых будет назначать Зеленский. В бывшей коалиции изданию рассказали, что сам отбор будет напоминать популярные талант-шоу, когда кандидаты будут презентовать свои программы по телевидению, а жители областей – голосовать за них, например, смсками. На просьбу прокомментировать этот подход в команде Зеленского сказали РБК-Украина, что "отбор губернаторов будет происходить на конкурентной основе".

Даже в "Народном фронте" признают, что их демарш из коалиции не помешает Зеленскому распустить Раду, если у него на то будет политическая воля. "Если он захочет, то он отправит Раду на досрочные выборы, аргументируя это политической целесообразностью и требованиями общества. И любые апелляции к законности и официальным оглашением о развале коалиции, датированным 17 мая, ему будут по барабану. Вопрос в том, захочет ли он начинать свою каденцию таким путем. В его окружении также нет единого мнения на этот счет", — сказал собеседник в рядах НФ.

Кроме того, источники в бывшей коалиции считают решение НФ о выходе из нее "закладкой на будущее". После возможного указа о роспуске вероятен сценарий, при котором депутаты попробуют через суд установить нарушение президентом закона либо Конституции.

"Он же обещал снятие неприкосновенности. К тому времени будет судебное решение о незаконных действиях президента, какой-нибудь следователь, исходя из решения суда, вызовет президента на допрос, начнет вести расследование...Так бывает", - пояснил информированный собеседник.