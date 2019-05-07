Зеленский провел встречу с еврокомиссаром Ханом

Фото: Владимир Зеленский и Йоханнес Хан (twitter.com/JHahnEU)

Хан призвал Зеленского содействовать ускорению реформ в Украине

Избранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Об этом Хан сообщил в своем Twitter.

В частности, Хан поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине и подчеркнул, что эта победа дает новому президенту мандат для борьбы с коррупцией и олигархами.

"Я предложил избранному президенту полную поддержку ЕС во всех реформах, которые приносят пользу гражданам Украины. Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и все украинские власти - президент, правительство и Верховная рада - теперь должны действовать наиболее ответственно. Это значит, что в переходном периоде перед парламентскими выборами реформы должны ускориться для обеспечения финансовой и экономической стабильности, - подчеркнул Хан.

Фото: встреча Зеленского с Ханом (twitter.com/JHahnEU)

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский хочет провести инаугурацию 19 мая.

Он также отметил, что расскажет о планах по роспуску Верховной рады уже после того, как вступит в должность президента.