Зеленський провів зустріч з єврокомісаром Ханом

Фото: Володимир Зеленський і Йоханнес Хан (twitter.com/JHahnEU)

Хан закликав Зеленського сприяти прискоренню реформ в Україні

Обраний президент України Володимир Зеленський провів зустріч з єврокомісаром з питань розширення і політики добросусідства Йоханнесом Ханом. Про це Хан повідомив у своєму Twitter.

Зокрема, Хан привітав Зеленського з перемогою на виборах в Україні і підкреслив, що ця перемога дає новому президенту мандат для боротьби з корупцією та олігархами.

"Я запропонував обраному президенту повну підтримку ЄС в усіх реформах, які приносять користь громадянам України. Україна стикається з багатьма викликами та загрозами, і вся українська влада - президент, уряд і Верховна рада - тепер має діяти найбільш відповідально. Це означає, що в перехідному періоді перед парламентськими виборами реформи повинні прискоритися для забезпечення фінансової та економічної стабільності, - підкреслив Хан.

Фото: зустріч Зеленського з Ханом (twitter.com/JHahnEU)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський хоче провести інавгурацію 19 травня.

Він також зазначив, що розповість про плани щодо розпуску Верховної ради вже після того, як вступить на посаду президента.