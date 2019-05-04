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Зеленский расскажет о намерениях распустить Раду после инаугурации

Новости » Выборы 2019    04.05.2019 - 17:33
Зеленский расскажет о намерениях распустить Раду после инаугурации
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Вопрос роспуска ВР обсуждался на встрече с Зеленским

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он не имеет. Об этом заявил он после встречи с представителями фракций парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя фракции "Самопомич" Березюка вопрос роспуска ВР обсуждался на встрече с Зеленским.

"Все хотят послушать, будем ли мы распускать парламент или нет. Рановато об этом говорить. Еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной Рады. Он настаивал на том, чтобы инаугурация прошла 19 мая. Однако, по его словам, было много мыслей и решение примут уже на заседании Рады 14 мая.

РБК-Украина писало, что накануне в парламент был внесен проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 19 мая. Сейчас проект постановления "О проведении торжественного заседания Верховной рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины 19 мая" передан на рассмотрение руководству.

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