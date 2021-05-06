ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 12:27
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил Украину в поддержке со стороны Соединенных Штатов. Он также рассказал о цели своего визита.

Об этом он заявил перед встречей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Я здесь по очень простой причине - я представляю президента Байдена. Чтобы еще раз подтвердить сильное партнерство между нашими двумя странами, нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины. Наше обязательство - работать с вами и укреплять вашу демократию, продвигая реформы по борьбе с коррупцией. Мы - ваши партнеры на обоих фронтах", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее Блинкен уже провел встречу с украинскими народными депутатами, которые попросили его поспособствовать в назначении посла США в Украине. Сегодня дипломатическую миссию США в Украине возглавляет временная поверенная Кристина Квин.

Также сообщалось, что началась встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ближайшее время они должны выйти к прессе с совместным брифингом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Украина
NEWS
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита
Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита
DAILY
Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко