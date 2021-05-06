Становление ПЦУ и оккупация Крыма и Донбасса: о чем говорили Блинкен с Епифанием
В Киеве состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. Говорили о становлении ПЦУ, а также об оккупации Крыма и Донбасса.
Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.
В начале встречи прошла церемония чествования погибших украинских украинских военных. Блинкен и Епифаний возложили цветы к Стене памяти.
Непосредственно встреча проходила в Свято-Михайловском соборе.
"Особое внимание было уделено вопросу становления Православной Церкви Украины, важности устранения искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности" - говорится в сообщении.
Епифаний также поблагодарил за твердую поддержку США в контексте противодействия внешним вызовам, которым продолжает противостоять наше государство, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях - в Крыму и на Донбассе.
Митрополит назвал важными усилия США в вопросе консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления и сдерживания РФ до восстановления территориальной целостности Украины.
Фото: встреча Блинкена и Епифания (pomisna.info)
Напомним, ранее началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Госсекретарь уже встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой и главами фракций украинского парламента.
Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.