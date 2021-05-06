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Становление ПЦУ и оккупация Крыма и Донбасса: о чем говорили Блинкен с Епифанием

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 12:29
Становление ПЦУ и оккупация Крыма и Донбасса: о чем говорили Блинкен с Епифанием Фото: Блинкен и Епифаний встретились в Киеве (pomisna.info)
Автор: РБК-Украина

В Киеве состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием. Говорили о становлении ПЦУ, а также об оккупации Крыма и Донбасса.

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

В начале встречи прошла церемония чествования погибших украинских украинских военных. Блинкен и Епифаний возложили цветы к Стене памяти.

Непосредственно встреча проходила в Свято-Михайловском соборе.

"Особое внимание было уделено вопросу становления Православной Церкви Украины, важности устранения искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности" - говорится в сообщении.

Епифаний также поблагодарил за твердую поддержку США в контексте противодействия внешним вызовам, которым продолжает противостоять наше государство, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях - в Крыму и на Донбассе.

Митрополит назвал важными усилия США в вопросе консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления и сдерживания РФ до восстановления территориальной целостности Украины.

Фото: встреча Блинкена и Епифания (pomisna.info)

Напомним, ранее началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь уже встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой и главами фракций украинского парламента.

Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.

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