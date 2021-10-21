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Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля: о чем говорили

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Четверг 21 октября 2021 22:00
Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля: о чем говорили Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Стороны подняли вопрос дальнейшего развития сотрудничества стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу интернет-представительства президента Украины.

Во время разговора Зеленский отметил символичность визита в Украину президента Израиля в октябре текущего года и поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, в частности в рамках ООН.

Премьер-министр Израиля, со своей стороны, поблагодарил президента за принятие закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

"Собеседники обсудили дальнейшие шаги с целью углубления украинско-израильского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес", - пишет пресс-служба.

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