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Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїля: про що говорили

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Четвер 21 жовтня 2021 22:00
Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїля: про що говорили Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Сторони порушили питання подальшого розвитку співпраці країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу інтернет-представництва президента України.

Під час розмови Зеленський відзначив символічність візиту до України президента Ізраїлю у жовтні поточного року й подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності країни, зокрема в межах ООН.

Прем’єр-міністр Ізраїлю, зі свого боку, подякував президенту за ухвалення закону щодо запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

"Співрозмовники обговорили подальші кроки з метою поглиблення українсько-ізраїльської співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес", - пише пресслужба.

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