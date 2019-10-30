Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Фото: Владимир Зеленский и Ангела Меркель (twitter.com/MelnykAndrij)

Это уже шестая телефонная беседа между украинским президентом и немецким канцлером

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером провели телефонный разговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Германии Андрея Мельника в Twitter.

По его словам, это уже шестая телефонная беседа между украинским президентом и немецким канцлером.

"Только что состоялся уже шестой телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель: более интенсивного политического диалога, чем с Германией нет ни с одной другой страной мира. Ценим огромную поддержку наших немецких друзей!", - написал Мельник.

При этом посол не уточнил о чем говорили лидеры.

Напомним, последний телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Ангелой Меркель состоялся 9 октября.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и Россией станет известна после саммита в нормандском формате.

Кроме того, 19 октября Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку к встрече в нормандском формате.